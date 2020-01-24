«КотоПес» в Лабытнанги проведет день открытых дверей

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:37:09+03:00

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Открывшийся две недели назад приют для бездомных животных в Лабытнанги объявил о дне открытых дверей. 25 января в 14.00 в центре «КотоПес» ждут всех интересующихся судьбами четвероногих бродяг.

Как сообщили в администрации города, в здание бывшего кернохранилища горожанам ответят на все волнующие вопросы и познакомят с местом и условиями содержания собак и кошек. Напомним, это многофункциональный комплекс, где, помимо ветеринарной помощи животным, будут предоставляться парикмахерские услуги, открылся 13 января. Здесь же откроется гостиница для питомцев.

Напомним, с 2020 года законодательством предусмотрено создание в муниципалитетах приютов для животных. Депутат Заксобрания ЯНАО Марат Абдрахманов ранее при осмотре приюта еще до его открытия рекомендовал главам ямальских муниципалитетов действовать на примере Лабытнанги.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ямал», название приюту выбирали всем миром. Голосование проходило в несколько этапов на портале «Живём на Севере». В результате именоваться он будет так - «КотоПёс».

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ИСТОЧНИК KP.RU