«КотоПес» в Лабытнанги проведет день открытых дверей
Открывшийся две недели назад приют для бездомных животных в Лабытнанги объявил о дне открытых дверей. 25 января в 14.00 в центре «КотоПес» ждут всех интересующихся судьбами четвероногих бродяг.
Как сообщили в администрации города, в здание бывшего кернохранилища горожанам ответят на все волнующие вопросы и познакомят с местом и условиями содержания собак и кошек. Напомним, это многофункциональный комплекс, где, помимо ветеринарной помощи животным, будут предоставляться парикмахерские услуги, открылся 13 января. Здесь же откроется гостиница для питомцев.
Напомним, с 2020 года законодательством предусмотрено создание в муниципалитетах приютов для животных. Депутат Заксобрания ЯНАО Марат Абдрахманов ранее при осмотре приюта еще до его открытия рекомендовал главам ямальских муниципалитетов действовать на примере Лабытнанги.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ямал», название приюту выбирали всем миром. Голосование проходило в несколько этапов на портале «Живём на Севере». В результате именоваться он будет так - «КотоПёс».
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ИСТОЧНИК KP.RU