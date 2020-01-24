На Ямале определились с датами проведения Дней оленевода

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:14:44+03:00

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Ямал определился с датами проведения Дней оленевода в поселениях региона. Карта кочующего праздника опубликована на официальной страничке мероприятия в интернете.

Первыми любимый праздник всех жителей тундры встретят на фактории Кар-Нат Пуровского района 21 и 22 февраля. Именно здесь традиционно дают с старт торжествам, которые продлятся два месяца. Завершит эстафету село Сеяха 18 апреля.

Гости праздника смогут познакомитесь с традиционными видами спорта: гонками на оленьих упряжках, борьбой, прыжками через нарты и метанием тынзяна на хорей. А театрализованные выступления фольклорных ансамблей полностью погрузят в древнюю культуру Крайнего Севера.

В настоящем чуме можно будет испробовать легендарные блюда: деликатесы из ценных пород рыбы, выловленной в чистейших водоемах Ямала, строганину с брусникой, разнообразные блюда из оленины.

Местные умельцы на ярмарке предложит уникальные сувениры с северным колоритом: фигурки из кости, керамики, бронзы и бисера, национальные куклы. А еще — уникальные бурки из оленьей шкуры: как и много веков назад, каждая пара этой обуви кропотливо шьется вручную и щедро украшается бисером.

График проведения Дня оленевода:

21–22 февраля – Фактория Кар-Нат 29 февраля – Надым 13 марта – Харампур 14 марта – Новый Уренгой, Ратта, Тарко-Сале 21 марта – Халясавэй, Муравленко, Ноябрьск, Питляр, Самбург 22 марта – Ханымей 28 марта – Салехард, Тазовский, Овгорт 4 апреля – Яр-Сале, Аксарка 10 апреля – Антипаюта 11 апреля – Новый Порт, Панаевск 16 апреля – Гыда 18 апреля – Сеяха

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Карта кочующего праздника Фото: nordfest.com

ИСТОЧНИК KP.RU