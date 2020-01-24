Автозимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр–Сале запустят 28 января

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:00:19+03:00

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Автозимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр–Сале дорожники планируют открыть 28 января. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

Напомним, эта сезонная трасса практически полностью проходит по поверхности реки. Она традиционно открывается позже остальных.

Сегодня, 24 января, действуют три из четырех зимников: Надым — Салехард, Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО) и Коротчаево – Красноселькуп.

Ямальцев и гостей региона просят не выезжать на автозимник не убедившись, что он официально открыт.

«Соблюдайте установленный тоннаж и следуйте дорожным знакам на сезонной трассе. Без необходимости не создавайте очередь на КПП. Воздержитесь от поездок в условиях низких температур и сильного ветра», - призывают в региональном ведомстве.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону +7 (34922) 7 17 04. Также информация размещается в разделе «Зимники»на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU