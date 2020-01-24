24 Янв. 2020 2020-01-24T11:48:56+03:00

В Новом Уренгое откроют кабинет для теста на ВИЧ без формальностей Фото: Ольга Крыльцова

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Окружной СПИД-Центр в Ноябрьске проводит бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Для этого год назад здесь открыли кабинет низкопорогового доступа к услугам профилактики ВИЧ-инфекции.

Минуя все формальные преграды по обращению в регистратуру, заполнению различной документации и ожиданию приема в общей очереди, посетители могут напрямую обратиться к специалистам, позвонив по телефону в холле учреждения.

Такой же кабинет откроется в ближайшее время в Новом Уренгое на базе ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер».

Процедура тестирования займет около 10-15 минут. Психолог проводит обязательное до и послетестовое консультирование. Он объясняет помогает разобраться в определении рискованной ситуации, которая натолкнула человека обратиться за медпомощью.

С 2019 года данной услугой воспользовались более 400 человек, четверо узнали о своем диагнозе первично, сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU