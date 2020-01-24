2020-01-24T11:08:02+03:00
Общество

В Тазовском районе 90-летие рыбозавода будут отмечать два дня

Отличившихся тружеников наградят
Анна Полякова
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В Тазовском районе 90-летие рыбозавода будут отмечать два дня Фото: правительство ЯНАОВ Тазовском районе 90-летие рыбозавода будут отмечать два дня Фото: правительство ЯНАО
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Рыбодобывающая отрасль Тазовского района 16 февраля отметит свой 90-летний юбилей. Полным ходом идет подготовка к проведению мероприятий. Праздничную программу обсудили на заседании рабочей группы.

Отмечать юбилей планируется в течение двух дней. На праздник приглашены заслуженные ветераны сферы. Отличившихся тружеников наградят за вклад в развитие рыбодобывающей отрасли.

На следующий день состоится большой праздничный концерт. В районном доме культуры откроется выездная выставка «Реки наших времён». Здесь будут представлены фотографии предприятия и картины известного петербургского художника Евграфа Пайманова. На своих полотнах он изображал яркие северные пейзажи, насыщенные будни рыбаков и оленеводов, портреты местных жителей.

Как сообщили в администрации Тазовского района, отличной возможностью пополнить семейные фотоальбомы работников предприятия и гостей праздника станут организованные фотозоны в морском стиле на площади перед ДК и в фойе учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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