24 Янв. 2020 2020-01-24T10:51:31+03:00

На Ямале после непогоды открылся зимник Надым - Салехард Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Зимник Надым –Салехард 24 января действует с ограничениями. Его открыли накануне только для полноприводных транспортных средств общей массой до 10 тонн, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Автомобильная дорога Коротчаево – Красноселькуп 24 января с 13-00 часов будет доступна для движение всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн. Напомним, 23 января трасса работала только для полноприводных машин.

Зимник Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах Ямало-Ненецкого автономного округа) открыто для всех автомобилей общей массой до 20 тонн.

Автомобильная дорога Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале не введен в эксплуатацию.

К слову, в регионе вскоре начнутся работы по ослаблению прочности льда на реке Пур у поселка Уренгой и на реке Сыня у села Овгорт Пуровского района.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону +7 (34922) 7 17 04. Также информация размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU