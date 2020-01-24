2020-01-24T10:07:58+03:00
Общество

В Ханымее уточняют график ремонтов в подъездах многоквартирников

Просто покраской уже не обойтись
Анна Полякова
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В Ханымее уточняют график ремонтов в подъездах многоквартирников Фото: puradm.ruВ Ханымее уточняют график ремонтов в подъездах многоквартирников Фото: puradm.ru
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В Ханымее Пуровского района в деревянных многоквартирниках проверили состояние подъездов и мест общего пользования. Комиссия оценила системы отопления, электрооборудование, полы, стены, лестничные проёмы.

Некоторым домам в квартале Комсомольский почти по 40 лет, проводили только косметический ремонт. Теперь одной покраской здесь уже не обойтись.

- Лестничные марши уже рассыхаются. Они сами по себе уже устарели, ветхие. Если делать ремонт, то полностью, - признаёт руководитель управляющей компании «Северстрой» Сергей Яшин.

Решающее слово остаётся за жильцами домов. Прежде чем начинать ремонт, управляющая компания должна согласовать работы с собственниками квартир на общем собрании. После этого будет ясно - когда, где и какого вида ремонт сделают. Отсутствие средств на счёте дома не снимает с управляющей компании её обязанностей.

Как отметил замглавы Ханымея Кирилл Сороходов, по закону управляющая организация должна выполнить эти работы, а потом собирать с жителей в течение определённого времени средства по статьям накопительным, по текущему ремонту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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