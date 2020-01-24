2020-01-24T09:35:06+03:00
Общество

В Ноябрьске потратят 12 миллионов рублей на адаптацию зданий для инвалидов

Из 45 таких соцобъектов адаптировано более 90 %
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске потратят 12 миллионов рублей на адаптацию зданий для инвалидов Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске потратят 12 миллионов рублей на адаптацию зданий для инвалидов Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

В Ноябрьске в 2020 году продолжится адаптация социально значимых объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

как сообщил начальник управления социальной защиты населения Администрации города Ноябрьска Елена Калинина, пока из 45 таких объектов адаптировано более 90 %, в том числе для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и колясочников.

На реализацию мероприятий по формированию доступной среды в Ноябрьске в 2020 году выделены бюджетные средства в размере более 12 миллионов рублей. Запланированы масштабные строительно-монтажные работы по приобретению адаптационного оборудования в школах.

В каждом из зданий социальной инфраструктуры на крыльце главного входа будут установлены пандусы с двусторонними разделительными поручнями, кнопки вызова персонала, расширят и входные группы.

Доступ в здания выложат жёлтой тактильной плиткой и полосами - наземными указателями, которые необходимы инвалидам по зрению для их самостоятельной ориентации, сообщает администрация города.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ханымее уточняют график ремонтов в подъездах многоквартирников
В Ноябрьске потратят 12 миллионов рублей на адаптацию зданий для инвалидов
Житель Губкинского взят под стражу в зале суда за неуплату алиментов
На Ямале вскоре начнутся работы по ослаблению льда на реках
Пуровского пенсионера судят за убийство сторожа
Новоуренгоец, заплатив за компьютер, получил часы
В Салехарде стартуют курсы «ЧУМовой английский»
Погода на Ямале 24 января: снегопады при южном ветре
Во время диспансеризации 9 тысяч ямальцев узнали, что больны
Общественники расчистили от снега «Бермудский треугольник» в Салехарде
В ямальских городах и поселках продолжится строительство зданий для ОВД
Ямальская шахматистка сравняла счет в матче за мировую корону
Для тазовских школьников провели урок «Камлание у костра»
На Ямале сократилось количество «опасных» преступлений
Надымчанка, покупая билеты на самолет, нарвалась на мошенников
На Ямале из четырех зимников работают только два
Ямальские профилактологи организовали «островок здоровья» на почте
На Ямале победителям всероссийской олимпиады школьников вручат премии
Жительница Лабытнанги отдала мошенникам 15 тысяч рублей за одежду
В Салехарде запретили оставлять сугробы возле остановок и на тротуарах
В представительстве ЯНАО в Тюменской области прошла встреча ветеранов