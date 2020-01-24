24 Янв. 2020 2020-01-24T09:35:06+03:00

В Ноябрьске потратят 12 миллионов рублей на адаптацию зданий для инвалидов Фото: Администрация Ноябрьска

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В Ноябрьске в 2020 году продолжится адаптация социально значимых объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

как сообщил начальник управления социальной защиты населения Администрации города Ноябрьска Елена Калинина, пока из 45 таких объектов адаптировано более 90 %, в том числе для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и колясочников.

На реализацию мероприятий по формированию доступной среды в Ноябрьске в 2020 году выделены бюджетные средства в размере более 12 миллионов рублей. Запланированы масштабные строительно-монтажные работы по приобретению адаптационного оборудования в школах.

В каждом из зданий социальной инфраструктуры на крыльце главного входа будут установлены пандусы с двусторонними разделительными поручнями, кнопки вызова персонала, расширят и входные группы.

Доступ в здания выложат жёлтой тактильной плиткой и полосами - наземными указателями, которые необходимы инвалидам по зрению для их самостоятельной ориентации, сообщает администрация города.

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ИСТОЧНИК KP.RU