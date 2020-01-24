24 Янв. 2020 2020-01-24T09:02:15+03:00

Житель Губкинского взят под стражу в зале суда за неуплату алиментов Фото: pixabay.com

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Содержать двух своих детей 42-летний отец напрочь отказывается. Ранее он уже привлекался судом к административному наказанию за злостное уклонение от уплаты алиментов.

Как рассказали в прокуратуре ЯНАО, мужчина, являясь отцом двух несовершеннолетних детей, старшему из которых исполнилось 10 лет, обязан ежемесячно платить алименты на содержание старшего сына в размере 1/4 части заработка ежемесячно до совершеннолетия ребенка.

За неуплату алиментов на содержание старшего ребенка в феврале 2019 года безработный родитель был привлечен судом к административной ответственности.

Несмотря на это, с марта по май 2019 года он уклонялся от уплаты, в результате чего общая сумма задолженности по алиментам составила свыше 100 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, он взят под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU