24 Янв. 2020 2020-01-24T08:04:56+03:00

На Ямале вскоре начнутся работы по ослаблению льда на реках. Фото с сайта администрации Пуровского района

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В округе вскоре начнутся работы по ослаблению прочности льда на реке Пур у поселка Уренгой и на реке Сыня у села Овгорт Пуровского района. Работы будут выполнять на участке реки длиной 5 км, у Уренгоя протяженность участка составит 7 км.

По информации департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, предварительно были проведены исследования, которые позволили выработать оптимальную технологию по ослаблению прочности льда. Для этого собираются использовать ледорезные машины.

Департамент проводит два тендера на осуществление работ на Пуре и Сыне общей стоимостью 7,4 млн. рублей. Заявки на участие в тендерах принимаются до 29 января, а 31 января выберут победителей. Подрядчики должны будут начать работу сразу после заключения контракта. Департамент планирует использовать их услуги до 15 мая, сообщает РосТендер.

ИСТОЧНИК KP.RU