2020-01-24T09:55:58+03:00
Происшествия

Пуровского пенсионера судят за убийство сторожа

Он выстрелил в живот своему оппоненту
Алена Кульмухаметова
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Пуровского пенсионера судят за убийство приятеляПуровского пенсионера судят за убийство приятеляФото: pixabay.com
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Трагедия произошла на фактории Ягинента Пуровского района Ямала в ноябре 2019 года. Тело сторожа с огнестрельным ранением обнаружено в жилой избе примерно в 32 км от поселка Сывдарма.

Выяснилось, что двое местных жителей выпивали, в какой-то момент между ними возникла ссора, которая завершилась убийством. 63-летний мужчина без определенного места жительства взял ружье и целенаправленно выстрелил в живот приятелю. В результате потерпевший от полученных ранений скончался на месте.

В ходе предварительного следствия мужчину заключили под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Добавим, что обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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