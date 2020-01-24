2020-01-24T07:05:06+03:00
Происшествия

Новоуренгоец, заплатив за компьютер, получил часы

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
Анна Полякова
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Новоуренгоец, заплатив за компьютер, получил часы Фото: pixabay.comНовоуренгоец, заплатив за компьютер, получил часы Фото: pixabay.com
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Полицейские Нового Уренгоя зафиксировали факт мошенничества, жертвой которого стал 40-летний местный житель. 21 января он обратился в полицию за помощью. Он рассказал, что неизвестный, введя его в заблуждение, лишил его денег.

Новоуренгоец на сайте оставил заявку на покупку мини–ПК. Через некоторое время мужчине позвонил администратор сайта и подтвердил его заказ. Получив и оплатив заказ на почте, мужчина при вскрытии упаковки обнаружил, что в коробке совсем не то, что он заказывал. Вместо мини-ПК, за который он заплатил 5 тысяч рублей, в упаковке лежали наручные часы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует совершать покупки только с проверенных сайтов и помнить о том, что, покупая товар по заниженной стоимости, есть риск стать жертвой мошенников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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