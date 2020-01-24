2020-01-24T06:15:03+03:00
Общество

В Салехарде стартуют курсы «ЧУМовой английский»

Обучаться будут коренные ямальцы, желающие оказывать услуги в сфере туризма
Анна Полякова
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В Салехарде стартуют курсы «ЧУМовой английский» Фото: salekhard.orgВ Салехарде стартуют курсы «ЧУМовой английский» Фото: salekhard.org
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В Салехарде коренных северян научат общаться с иностранцами. Для лиц из числа коренных малочисленных народов Севера стартует новый образовательный проект - экспресс-курсы обучения английскому языку «ЧУМовой английский». На занятия приглашаются желающие оказывать услуги в сфере туризма на территории Ямала.

Проект запускают в рамках сотрудничества МАУ «Салехардский центр молодёжи» и государственного учреждения «Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера». Стороны подписали соглашение о взаимном сотрудничестве для реализации туристических и молодёжных проектов.

Первое занятие пройдёт 28 января в 18:30 на базе «Объединения по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера». Занятия будут проходить еженедельно каждый вторник, сообщили в администрации ямальской столицы. Количество свободных мест ограничено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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