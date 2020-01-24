Погода на Ямале 24 января: снегопады при южном ветре
В пятницу, 24 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 10 градусов, пасмурно. Весь день будет идти небольшой снег. Ветер северо-восточный 5 м/с.
В Ноябрьске -7 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер юго-западный 9 м/с.
В Новом Уренгое -12 градусов. Пасмурная погода, снег. Ветер юго-восточный 5 м/с.
В Надыме -11 градусов, пасмурно, снег – в первой половине дня. Юго-восточный ветер 3 м/с.
В Губкинском -8 градусов, пасмурно и снежно. Ветер юго-западный 5 м/с.
В Тарко-Сале - 7 градусов, весь день будет идти снег. Ветер южных направлений 5 м/с.
В Муравленко -8 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 6 м/с.
В Лабытнанги -11 градусов, пасмурно, весь день будет идти снег. Северо-восточный ветер 6 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU