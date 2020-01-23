23 Янв. 2020 2020-01-23T16:10:36+03:00

Во время диспансеризации 9 тысяч ямальцев узнали, что больны Фото: depzdrav.yanao.ru

Изменить размер текста: A A

На Ямале в 2019 году диспансеризацию прошли более 63 тысяч человек. Только у 27% не выявлено нарушений в состоянии здоровья. Важно, что 9 тысяч ямальцев узнали о своих недугах впервые.

На первом месте среди выявленных заболеваний находятся болезни эндокринной системы, в том числе ожирение и сахарный диабет. На втором — заболевания сердечно-сосудистой системы, на третьем — мочеполовой. Немаловажно, что в ходе диспансеризации выявлено 875 случаев онкопатологии. Половину составили злокачественные новообразования, сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

Напомним, с 1 января 2020 года в Трудовом кодексе РФ вступила в силу новая статья, которая гарантирует оплачиваемых выходных дней для диспансеризации. Теперь все работающие могут потребовать один выходной день для прохождения всех положенных им медицинских процедур.

Делать так можно один раз в три года. При этом пенсионеры и предпенсионеры (женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет) имеют право на два выходных дня каждый год.

Справку о прохождении диспансеризации, которая подтвердит, что работник действительно провел выходной в поликлинике, можно взять у терапевта.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU