2020-01-23T16:10:36+03:00
Общество

Во время диспансеризации 9 тысяч ямальцев узнали, что больны

На первом месте среди выявленных заболеваний находятся болезни эндокринной системы
Анна Полякова
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Во время диспансеризации 9 тысяч ямальцев узнали, что больны Фото: depzdrav.yanao.ruВо время диспансеризации 9 тысяч ямальцев узнали, что больны Фото: depzdrav.yanao.ru
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На Ямале в 2019 году диспансеризацию прошли более 63 тысяч человек. Только у 27% не выявлено нарушений в состоянии здоровья. Важно, что 9 тысяч ямальцев узнали о своих недугах впервые.

На первом месте среди выявленных заболеваний находятся болезни эндокринной системы, в том числе ожирение и сахарный диабет. На втором — заболевания сердечно-сосудистой системы, на третьем — мочеполовой. Немаловажно, что в ходе диспансеризации выявлено 875 случаев онкопатологии. Половину составили злокачественные новообразования, сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

Напомним, с 1 января 2020 года в Трудовом кодексе РФ вступила в силу новая статья, которая гарантирует оплачиваемых выходных дней для диспансеризации. Теперь все работающие могут потребовать один выходной день для прохождения всех положенных им медицинских процедур.

Делать так можно один раз в три года. При этом пенсионеры и предпенсионеры (женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет) имеют право на два выходных дня каждый год.

Справку о прохождении диспансеризации, которая подтвердит, что работник действительно провел выходной в поликлинике, можно взять у терапевта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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