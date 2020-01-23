Общественники расчистили от снега «Бермудский треугольник» в Салехарде

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:46:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде на расчистку от снега участка, который никто не признает своим, вышли общественники. Родители учащихся Обдорской гимназии и жители близлежащих домов на улице Губкина не раз писали в соцсетях о непроходимых сугробах вблизи образовательного учреждения. Эту проблему местные уже называли «Бермудским треугольником».

- В этом месте сходятся сразу несколько дорог, принадлежащих разным собственникам, и никто из них не хочет чистить за других, поэтому складывается такая ситуация. В итоге проход к школе занесен снегом и становится не проходимым, - комментирует директор Обдорской гимназии Игорь Овсяник.

На жалобы жителей города откликнулись представители Общероссийского народного фронта. Активисты, вооружившись лопатами, убрали сугробы с тротуара, ведущего к гимназии. На помощь общественникам пришла и администрация города, предоставив погрузчик.

Решением данного вопроса сейчас занимаются в администрации Салехарда. В планах - определить единственного собственника данного земельного участка, который и будет нести ответственность за его состояние, пояснили в мэрии.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU