23 Янв. 2020 2020-01-23T15:34:28+03:00

В ямальских городах и поселках продолжится строительство зданий для ОВД Фото: yanao.ru

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В 2020 году на Ямале планируется оборудовать три модульные здания для поселковых участковых. Они появятся в сёлах Лопхари и Находка, посёлке Шурышкары. Напомним, в минувшем году аналогичные строения возвели в трёх отдаленных посёлках - в Панаевске, Новом Порту и Тазовском.

Об этом сообщили на коллегии по подведению итогов деятельности ОВД, в работе которой приняли участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, руководители органов законодательной, исполнительной власти, силовых ведомств округа.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что работа по созданию благоприятных условий для несения службы полицейских, будет продолжена в 2020 году. Так в самом южном городе региона – Ноябрьске ведется строительство нового капитального здания для ОВД.

- Будет идти к завершению строительство долгожданных объектов, в первую очередь это отдел в городе Ноябрьск. Важнейший вопрос – жилищные условия. В Салехарде уже строится специальный дом для сотрудников полиции и их семей. Эту практику будем продолжать во всех муниципальных образованиях, – сказал в глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU