Ямальская шахматистка сравняла счет в матче за корону

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:00:41+03:00

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Прославленная российская шахматистка Александра Горячкина продолжает борьбу за звание чемпионки мира. 23 января во Владивостоке состоялась заключительная 12-я партия матча с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Счет в матче сравнялся - 6:6.

Как отметили в департаменте по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа, игравшая белыми россиянка первых ходом удивила чемпионку мира, которая продумала над вторым ходом почти 20 минут. Борьбы была напряженной. Ближе к финалу Александра Горячкина четко перегруппировала свои силы и осуществила решающее вторжение на королевском фланге. Цзюй Вэньцзюнь признала свое поражение на 60-м ходу.

24 января состоится тай-брейк. В случае ничейного счета состоятся две партии с контролем времени 5+3. Если счет по-прежнему равный, участницы сыграют еще две партии с таким же контролем. Максимум может быть проведено пять таких матчей из двух партий. При равенстве счета играется партия «Армагеддон».

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ИСТОЧНИК KP.RU