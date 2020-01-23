Для тазовских школьников провели урок «Камлание у костра»

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:44:09+03:00

Детям рассказали о шаманах, их ритуалах и роли в жизни тундровиков

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В Тазовском краеведческом музее состоялся необычный урок истории родного края. Его темой стало – «Камлание у костра». Ребята из школы-интерната погрузились в фантастический мир прошлого и узнали об обычаях, традициях и легендах ненецкого народа.

Все внимание школьников было приковано к происходящему. В полумраке раздавались звуки настоящего шаманского бубна, а перед глазами ребят «горел» символичный костер. Во время урока мальчишки и девчонки узнали о шаманах, их ритуалах и роли в жизни тундровиков.

Также ребятам рассказали о необходимости уважительного отношения к старшему поколению и важности бережного отношения к культурному наследию, традициям и языку своего народа.

Необычный урок, подготовленный сотрудником музея Валерией Гутман, школьники оценили. В процессе мероприятия и после его завершения прозвучал не один вопрос любознательных тазовчан, сообщили в районной администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU