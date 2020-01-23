На Ямале сократилось количество «опасных» преступлений

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:25:30+03:00

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Уровень преступности на Ямале снизился на 2,2 процента. Всего за 2019 год зарегистрировано 7532 преступления. Такие данные прозвучали на коллегии по подведению итогов деятельности ОВД, в работе которой приняли участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, руководители органов законодательной, исполнительной власти, силовых ведомств округа.

Сократилось количество «опасных» преступлений – убийств и грабежей. Тем не менее, по некоторым категориям отмечается рост: кражи, мошенничества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Правоохранительными органами автономного округа выявлено 564 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудниками органов внутренних дел из незаконного оборота изъято 11886 грамм наркотических средств. Существенно уменьшилось число ДТП – на 9,2 процента. Количество аварий с участием детей снизилось на 14,7%, погибших детей нет.

За прошедший год на Ямале состоялось 1198 массовых мероприятий, которые посетили свыше 762 тысяч человек. Нарушений правопорядка, резонансных преступлений и правонарушений допущено не было, сообщает правительство ЯНАО.

Глава региона поблагодарил правоохранителей за работу в прошлом году, отметив, что за каждой цифрой или изменением в показателях конкретные судьбы граждан, семей, их ощущение безопасности на Ямале, которое они оценивают высоко.

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ИСТОЧНИК KP.RU