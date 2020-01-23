Надымчанка, покупая билеты на самолет, нарвалась на мошенников

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:02:18+03:00

В авиакомпании ей сообщили, что на ее имя забронированных билетов не имеется

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Жительница Надыма, оплатив стоимость авиабилетов на сайте в сети Интернет, обнаружила, что не числится в списке пассажиров на указанный рейс. 20 января 37 – летняя горожанка обратилась в отдел полиции.

Правоохранителям она рассказала, что 13 января нашла в сети Интернет предложение о продаже билетов на самолет по привлекательной цене. Сделав заказ, она ввела данные своего паспорта и оплатила стоимость двух авиабилетов на сумму, перечислив 18 тысяч 427 рублей. Через несколько дней она позвонила в авиакомпанию для уточнения сведений по рейсу и выяснила, что на ее имя забронированных билетов не имеется.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ведется следствие, сообщает ОМВД России по Надымскому району.

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ИСТОЧНИК KP.RU