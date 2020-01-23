23 Янв. 2020 2020-01-23T13:23:08+03:00

На Ямале из четырех зимников работают только два Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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На Ямале зимник Надым-Салехард 23 января закрыт из-за метели, которая разбушевалась в районе трассы еще вечером 22 января. В связи с ухудшением погодных условий, и недостаточной видимостью с 17.00 22 января движение по зимнику закрыто для всех видов транспортных средств

На сезонной автодороге Коротчаево-Красноселькуп проезд разрешен, но с ограничениями. В связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра до 11-15 м/с, снег) пропускают только полноприводный транспорт до 30 тонн.

Зимник Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги работает для всех транспортных средств общей массой до 20 тонн.

Зимнюю автодорогу Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале дорожники планируют ввести в эксплуатацию на этой неделе.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону +7 (34922) 7 17 04. Также информация размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU