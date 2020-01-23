Ямальские профилактологи организовали «островок здоровья» на почте

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:01:48+03:00

По итогам экспресс-тестирования каждый получил рекомендации

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Специалисты Ямальского центра медицинской профилактики традиционно организуют «островки здоровья» в местах массового посещения северян. Проект нацелен на профилактику заболеваний и увеличение продолжительности жизни северян.

Профилактологи проводили диагностику в торговых центрах, МФЦ, в культурных и образовательных учреждениях, на спортивных объектах. Теперь медики обследуют и посетителей Почты России.

Профилактические «островки» разместились в центральном отделении почтовой связи Надыма. Здесь горожане могли узнать основные показатели своего здоровья. В течение двух часов медики измеряли всем желающим уровни артериального и внутриглазного давления, глюкозы и холестерина крови, определяли насыщаемость крови кислородом, оценивали стрессоустойчивость, рассказали о действенных способах борьбы с вредными привычками. Курильщики могли узнать наиболее действенные способы отказа от курения.

По итогам экспресс-тестирования каждый получил рекомендации специалистов, а также памятки с важными советами. Для углубленного профилактического обследования медики пригласили надымчан в центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU