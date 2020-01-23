Ямальские профилактологи организовали «островок здоровья» на почте
Специалисты Ямальского центра медицинской профилактики традиционно организуют «островки здоровья» в местах массового посещения северян. Проект нацелен на профилактику заболеваний и увеличение продолжительности жизни северян.
Профилактологи проводили диагностику в торговых центрах, МФЦ, в культурных и образовательных учреждениях, на спортивных объектах. Теперь медики обследуют и посетителей Почты России.
Профилактические «островки» разместились в центральном отделении почтовой связи Надыма. Здесь горожане могли узнать основные показатели своего здоровья. В течение двух часов медики измеряли всем желающим уровни артериального и внутриглазного давления, глюкозы и холестерина крови, определяли насыщаемость крови кислородом, оценивали стрессоустойчивость, рассказали о действенных способах борьбы с вредными привычками. Курильщики могли узнать наиболее действенные способы отказа от курения.
По итогам экспресс-тестирования каждый получил рекомендации специалистов, а также памятки с важными советами. Для углубленного профилактического обследования медики пригласили надымчан в центр.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU