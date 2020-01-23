На Ямале победителям всероссийской олимпиады школьников вручат премии

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:46:28+03:00

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В Салехарде дали страт региональному этапу всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года. 70 салехардских школьников продемонстрируют свои знания по 21 общеобразовательному предмету. В ближайший месяц ребятам предстоит побороться за первенство в региональном этапе.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, за победу выплачивают премию в размере 30 тыс. рублей, призеров поощрят скромнее: за серебро и бронзу выдадут по 15 тыс. рублей. Кроме того, победители и призеры итогового этапа получат право на поступление в любой российский вуз без экзамена по направлению олимпиады. Это является дополнительным стимулом для школьников.

Участники, набравшие необходимое количество баллов в региональном этапе, смогут поучаствовать в заключительном этапе олимпиады. Он состоится в марте-апреле 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU