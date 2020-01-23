Жительница Лабытнанги отдала мошенникам 15 тысяч рублей за одежду
В Лабытнанги возбудили уголовное дело о мошенничества. На уловку обманщиков попалась 45-летняя местная жительница. 21 января она обратилась в полицию с заявлением, когда поняла, что самостоятельно вернуть деньги не может.
Выяснилось, женщина купила одежду на сайте в социальной сети. Со счёта своей банковской карты в конце декабря 2019 года она перевела на указанные реквизиты более 15 тысяч рублей.
Однако заказ так и не получила, деньги ей не возвращены. В личной переписке северянке называют разные причины неполучения товара и невозврата денег.
Сейчас полиция устанавливает личность причастного к совершению данного противоправного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Правоохранители настоятельно рекомендуют осуществлять покупки в сети Интернет только у проверенных сайтов и продавцов.
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ИСТОЧНИК KP.RU