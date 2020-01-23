2020-01-23T12:18:27+03:00
Происшествия

Жительница Лабытнанги отдала мошенникам 15 тысяч рублей за одежду

Аферисты придумывали множество причин, чтобы не возвращать деньги
Анна Полякова
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Жительница Лабытнанги отдала мошенникам 15 тысяч рублей за одеждуЖительница Лабытнанги отдала мошенникам 15 тысяч рублей за одеждуФото: Ольга Крыльцова
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В Лабытнанги возбудили уголовное дело о мошенничества. На уловку обманщиков попалась 45-летняя местная жительница. 21 января она обратилась в полицию с заявлением, когда поняла, что самостоятельно вернуть деньги не может.

Выяснилось, женщина купила одежду на сайте в социальной сети. Со счёта своей банковской карты в конце декабря 2019 года она перевела на указанные реквизиты более 15 тысяч рублей.

Однако заказ так и не получила, деньги ей не возвращены. В личной переписке северянке называют разные причины неполучения товара и невозврата денег.

Сейчас полиция устанавливает личность причастного к совершению данного противоправного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Правоохранители настоятельно рекомендуют осуществлять покупки в сети Интернет только у проверенных сайтов и продавцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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