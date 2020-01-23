В Салехарде запретили оставлять сугробы возле остановок и на тротуарах

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:24:45+03:00

В Салехарде запретили оставлять кучи снега возле остановок и на тротуарах Фото: администрация Салехарда

С начала зимнего периода с улиц Салехарда вывезено 52 471 кубов снега

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В Салехарде определились с правилами уборки снега и его складирования. Проект изменений в правила благоустройства города рассмотрели на очередных публичных слушаниях.

Потребность корректировок возникла для приведения правил в соответствие с действующими стандартами, предъявляемыми к содержанию автомобильных дорог и улиц. По словам начальника департамента городского хозяйства Сергея Кучеры, в соответствии с ГОСТом при уборке снега формирование снежных валов на улицах не допускается на тротуарах, ближе 20 м от остановок, ближе 10 м от пешеходного перехода, на пересечениях улиц в одном уровне.

Также запрещено складировать снег на выездах с дворовых территорий и возле домов, после очистки территории и крыш зданий. Работы по уборке дворов от снега, а также его вывоз должны производиться силами ТСЖ или УК.

Также приняли решение о необходимости согласовать временное складирование снега на автомобильных стоянках, при условии размещения его на площади не более двух машиномест. На парковочных местах, предназначенных для инвалидов, снег складировать нельзя.

К слову, с начала зимнего периода, с 25 октября 2019 года, с улиц Салехарда вывезено на снежную свалку 52 471 м3 снега, сообщает администрация ямальской столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU