2020-01-23T11:50:24+03:00
Общество

В представительстве ЯНАО в Тюменской области прошла встреча ветеранов

Участники Великой Отечественной войны поделились личными воспоминаниями
Анна Полякова
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В представительстве ЯНАО в Тюменской области прошла встреча ветеранов Фото: yanao.ruВ представительстве ЯНАО в Тюменской области прошла встреча ветеранов Фото: yanao.ru
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В представительстве ЯНАО в Тюменской области стартовал цикл мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Одно из них – «Россия – моя история». На встречу пришли ветераны, участники трудового фронта, бывшие узники конлагерей, жители блокадного Ленинграда, ямальские ветераны и студенты, воспитанники ГКУ ЯНАО «Детский дом «Сияние Севера».

Ветераны поделились с гостями личными воспоминаниями, рассказали, как встретили начало войны и День Победы, поделились воспоминаниями о годах, проведенных в немецком концлагере, о блокаде Ленинграда и «Дороге жизни». Говорили о подвиге участников трудового фронта.

Директор центра региональных справочных изданий Тюменского госуниверситета Геннадий Зайцев рассказал о роли ямальцев в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны и их вкладе в общую Победу.

Заместитель руководителя представительства Елена Литовченко выразила глубокую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда, за совершенный ими подвиг, благодаря которому был побежден фашизм, пожелала крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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