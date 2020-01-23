23 Янв. 2020 2020-01-23T10:48:46+03:00

Пуровчанин, переломавший ребра мужчине, заплатил 60 тысяч на его лечение Фото: Ольга Крыльцова

Виновный проведет почти 2 года в колонии строгого режима

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Суд взыскал с пуровчанина средства, затраченные на лечение пострадавшего. Ямальца осудили по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Виновному назначили наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Между тем, в прокуратуре ЯНАО сообщили, что потерпевшему, который получил перелом ребер, была оказана медицинская помощь за счет средств обязательного медицинского страхования на общую сумму более 65 тыс. рублей.

Прокурор Пуровского района обратился в суд с исковым заявлением в интересах Российской Федерации в лице Территориального ФОМС ЯНАО о взыскании с подсудимого средств, затраченных на лечение потерпевшего. Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с осужденного более 65 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU