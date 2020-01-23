В Ноябрьске выберут лучший макет мемориала славы

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:29:44+03:00

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В Ноябрьске восьмиклассники участвуют в конкурсе на лучший макет мемориала славы городов-героев СССР, ключевых событий и сражений Великой Отечественной войны. один из этапов регионального сетевого проекта «ЮнАрктика».

Свои работы подготовила 21 команда. Это классы из разных школ города.Материалы и технику выполнения макетов участники выбирали сами. И сами готовили презентацию. За каждой работой тяжёлые страницы истории, выдающиеся личности времён войны и герои, чьи имена мало известны.

- Сколько же вложено труда в эти макеты! Памятник узникам фашистских лагерей, руины областной больницы в Воронеже, памятник детям блокадного Ленинграда, погибшим во время эвакуации… Все эти макеты позже выставят в «Руси», чтобы все горожане смогли их увидеть. Лучший класс-команду обязательно поздравлю лично, - поделился впечатлениями о мероприятии глава города Алексей Романов на своей странице в Инстаграм.

В мае будет заключительный этап и подведение итогов. Победители от округа всем классом отправятся на каникулах в экскурсионно-туристическую поездку.

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ИСТОЧНИК KP.RU