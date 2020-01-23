23 Янв. 2020 2020-01-23T09:51:25+03:00

В селе Мыс Каменный установили скамьи с подсветкой Фото: yanao.ru

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В сквере Геологов, который открылся в селе Мыс Каменный прошлым летом, появились необычные архитектурные объекты – деревянные скамьи со светодиодной подсветкой.

На площадке еще летом были разбиты клумбы, установлены сцена и скамейки для отдыха, появились прогулочные зоны. Место уже стало любимым у жителей. Работы на площади продолжатся. Когда станет тепло, в сквере будут установлены топиарии – кустарниковые скульптуры, изображающие арктических животных, сообщает правительство ЯНАО.

- На сегодняшний день приоритетный в Ямальском районе проект «Формирование комфортной городской среды: живем по-ямальски» наращивает свой темп. Поэтапное благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха в Ямальском районе началось в 2019 году, – отметил глава муниципального образования Мыс-Каменское Олег Спиренков.

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ИСТОЧНИК KP.RU