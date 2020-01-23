2020-01-23T09:34:07+03:00
Происшествия

Клеветника из Лабытнанги наказали работой за ложный донос на родственника

Ямалец заявил о причинении ему телесных повреждений, которых не было
Анна Полякова
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Клеветника из Лабытнанги наказали работой за ложный донос на родственникаКлеветника из Лабытнанги наказали работой за ложный донос на родственникаФото: Ольга Крыльцова
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В Лабытнанги осуди местного жителя за заведомо ложный донос на родственника. Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, уголовное дело на клеветника завели не сразу.

После того, как выяснилось, что человек, которого оговорили, не виновен, правоохранители просто закрыли дело. При этом учли, что клеветник совершил преступление, заявив о причинении ему телесных повреждений, которых не было в действительности.

- В нарушение требований закона, вопрос о заведомо ложном доносе в отношении заявителя, сотрудниками полиции не рассмотрен, - уточнили в прокуратуре ЯНАО.

Тогда прокурор города внес начальнику территориального ОВД требование об устранении нарушений закона. В результате на заявителя завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

Приговором Лабытнангского городского суда клеветник признан виновным, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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