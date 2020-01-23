2020-01-23T09:04:28+03:00
Общество

В Салехарде тестируют новую схему движения транспорта возле поликлиники

Раньше здесь случались мелкие ДТП и конфликтные ситуации между водителями
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде тестируют новую схему движения транспорта у поликлиники Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде тестируют новую схему движения транспорта у поликлиники Фото: Администрация Салехарда
Изменить размер текста:

В Салехарде схема движения транспорта у городской поликлиники изменится. Въезд на парковку с 24 января будет разрешен только с улицы Мира. По территории стоянки организуется одностороннее движение с выездом на улицу Броднева. С целью профилактики и предупреждения нарушений на месте будут дежурить сотрудники госавтоинспеции. Первое время новая схема будет работать в тестовом режиме, пояснили в администрации ямальской столицы. В случае возникновения каких-либо проблем с автотранспортным движением, связанными с изменениями, будут приниматься альтернативные решения.

Напомним, ранее горожане неоднократно жаловались на плохо организованное автомобильное движение на этой территории. Автомобили заезжали с двух сторон на узкую парковку, переполненную машинами. Как результат - мелкие ДТП и конфликтные ситуации между водителями.

По поручению Главы города Алексея Титовского проведен анализ ситуации. Оказалось, что большинство машин заезжают на территорию поликлиники для посадки и высадки пассажиров. В связи с этим принято решение об изменении движения.

Отметим, подобные решения уже принимались в отношении схемы проезда транспорта около школы №2, как показала практика, изменение движения по Малому проезду значительно снизило нагрузку в часы пик на улицах Комсомольская и Республики, что привело к уменьшению автомобильных пробок на этих дорогах.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде тестируют новую схему движения транспорта возле поликлиники
Надымчанина подозревают в распространении в Сети детского порно
В Новом Уренгое начали курсировать автобусы на газомоторном топливе
В Шурышкарском районе судят рецидивиста за изнасилование односельчанки
В Салехарде женщина за рулем иномарки сбила пешехода на «зебре»
В Губкинском начали строить дома для обладателей сертификатов
«Ёлки желаний» на Ямале: маленькая северянка смогла обнять любимую певицу
Погода на Ямале 23 января: повсеместно пройдет снег
В новом микрорайоне Салехарда решено оборудовать крышное отопление
За счёт грантов «агростартап» на Ямале создали три оленеводческих хозяйства
Житель Башкортостана угнал машину, чтобы покататься по Новому Уренгою
Ямал будет экспортировать в Германию отходы от убоя оленей
Администрация Надымского района компенсировала девочке укус бездомной собаки
Мошенник, продавший ямальцу несуществующие автозапчасти, сядет на два года
Ямальцы вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»
Пьяный водитель рассекал на снегоходе возле жилого дома в Тазовском