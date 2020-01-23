В Салехарде тестируют новую схему движения транспорта возле поликлиники

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:04:28+03:00

Раньше здесь случались мелкие ДТП и конфликтные ситуации между водителями

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В Салехарде схема движения транспорта у городской поликлиники изменится. Въезд на парковку с 24 января будет разрешен только с улицы Мира. По территории стоянки организуется одностороннее движение с выездом на улицу Броднева. С целью профилактики и предупреждения нарушений на месте будут дежурить сотрудники госавтоинспеции. Первое время новая схема будет работать в тестовом режиме, пояснили в администрации ямальской столицы. В случае возникновения каких-либо проблем с автотранспортным движением, связанными с изменениями, будут приниматься альтернативные решения.

Напомним, ранее горожане неоднократно жаловались на плохо организованное автомобильное движение на этой территории. Автомобили заезжали с двух сторон на узкую парковку, переполненную машинами. Как результат - мелкие ДТП и конфликтные ситуации между водителями.

По поручению Главы города Алексея Титовского проведен анализ ситуации. Оказалось, что большинство машин заезжают на территорию поликлиники для посадки и высадки пассажиров. В связи с этим принято решение об изменении движения.

Отметим, подобные решения уже принимались в отношении схемы проезда транспорта около школы №2, как показала практика, изменение движения по Малому проезду значительно снизило нагрузку в часы пик на улицах Комсомольская и Республики, что привело к уменьшению автомобильных пробок на этих дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU