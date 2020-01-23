Надымчанина подозревают в распространении в Сети детского порно

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:45:38+03:00

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В Надыме расследуют уголовное дело об изготовлении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и распространении их в Сети. Фигурантом стал 34-летний местный житель.

По данным следствия, в декабре 2019 года он через разместил в интернете и распространил в публичном доступе в социальной сети фотографию с порнографическим изображением девочки.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. В ходе проведенного обыска жилища подозреваемого изъяты технические средства связи, с помощью которых мужчина изготавливал и распространял порнографический материал.

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ИСТОЧНИК KP.RU