23 Янв. 2020 2020-01-23T07:48:35+03:00

В Салехарде женщина за рулем иномарки сбила пешехода на «зебре» Фото: Госавтоинспекция Ямала

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В Салехарде в ДТП на улице Броднева пострадал пешеход. Авария произошла 22 января 08 часов 25 минут, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО. Женщина за рулем автомобиля «Honda» сбила человека на «зебре».

- Она не предоставила преимущество в движении и совершила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход травмирован, - уточнили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 25 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2020 года в 342 зарегистрированных ДТП погибли четыре человека и 29 травмированы, в числе которых двое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU