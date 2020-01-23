В Новом Уренгое начали курсировать автобусы на газомоторном топливе

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:35:07+03:00

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Парк муниципального АТП в Новом Уренгое пополнили 11 новых автобусов. Их закупили в конце 2019 года, а сейчас они впервые вышли на линии. Для города это первый опыт эксплуатации техники на газу. Кроме обновления автопарка, планируется построить специальный ангар для хранения транспорта и развивать инфраструктуру газозаправочной сети. На Ямале проект по переводу общественного пассажирского транспорта реализуется с 2018 года.

В этом году также планируется закупить автобусы междугородного класса, чтобы обновить маршруты в отдаленные районы Коротчаево и Лимбяяха: пять междугородних автобусов и три автобуса малого класса для маршрутов внутри районов. Автобусы будут оборудованы для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями.

- У нас сделан большой задел по дорожным работам в 2019 году. Благодаря финансовой поддержке региона мы направили средства на ремонт улично-дорожной сети, строительство новых километров, благоустройство междворовых проездов, на разработку проектной документации по капремонту улиц. В этом году у нас также много работы, – отметил градоначальник Иван Костогриз.

Кроме того, как рассказал замглавы администрации, главный архитектор города Евгений Ворошилов, в течение года будут разработаны проекты на капремонт и реконструкцию объектов улично-дорожной сети. В ближайшее время начнется и строительство многоуровневой развязки в районе ПМК-9.

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ИСТОЧНИК KP.RU