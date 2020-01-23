2020-01-23T08:23:13+03:00
Происшествия

В Шурышкарском районе судят рецидивиста за изнасилование односельчанки

Ранее он был судим за аналогичное преступление
Анна Полякова
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В Шурышкарском районе судят рецидивиста за изнасилование односельчанкиВ Шурышкарском районе судят рецидивиста за изнасилование односельчанкиФото: Ольга Крыльцова
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В Шурышкарском районе перед судом предстанет 33-летний местный житель по обвинению в изнасиловании односельчанки. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, это произошло в селе Лопхари Шурышкарского района 31 октября 2019 года. Его жертвой стала 27-летняя женщина. Мужчина выпивал в компании односельчан, среди которых была потерпевшая.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что он ранее неоднократно судим, в том числе за совершение аналогичного преступления.

Теперь его судьбу решит суд, куда направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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