2020-01-23T07:13:41+03:00
Экономика

В Губкинском начали строить дома для обладателей сертификатов

Квартиры переходят собственникам в черновой отделке
Анна Полякова
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В Губкинском начали строить дома для обладателей сертификатов Фото: yanao.ruВ Губкинском начали строить дома для обладателей сертификатов Фото: yanao.ru
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В Губкинском забиты первые сваи на месте строительства новых четырёхэтажных домов в 18 микрорайоне. Квартиры здесь получат специалисты социальной сферы – обладатели сертификатов на улучшение жилищных условий. В строящихся домах для них есть 10 вариантов различных планировок квартир, сообщили в правительстве ЯНАО.

В будущем здесь появятся детские площадки, прогулочные зоны, место для выгула собак. Планируется также строительство торгового центра и спортивного комплекса.

Как отметил губернатор округа Дмитрий Артюхов, в городе этот район уже называют «дома для учителей и врачей». По проекту квартиры переходят собственникам в черновой отделке, но за дополнительную оплату можно заключить договор с застройщиком на отделку под ключ. Сдаваться дома будут с разницей в один квартал. Это будет конец 21 года начало 22 года.

- Застройщик надёжный. Мы уверены, что будет очень ритмично идти строительство новых домов, и они будут сданы в сжатые сроки, – говорит глава Губкинского Андрей Гаранин.

Специалистов социальной сферы жилищными сертификатами округ поддерживает второй год. С их помощью семьи покупают квартиры с компенсацией 40% от стоимости. Всего в округе в 2019 году сертификаты получили 168 семей, но остались ещё те, кто не смог приобрести квартиру из-за отсутствия первичного рынка жилья. Такие граждане будут включены в список получателей на 2020 год и им будут снова выданы свидетельства. На сегодняшний день насчитывается 266 таких семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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