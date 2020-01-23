«Ёлки желаний» на Ямале: маленькая северянка смогла обнять любимую певицу

23 Янв. 2020 2020-01-23T06:32:52+03:00

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Депутат Заксобрания ЯНАО Елена Лаптандер исполнила заветную мечту семилетней девочки из Лабытнанги, страдающей ДЦП. Народная избранница сняла с «Ёлки желаний» в канун Нового года шар с запиской Нади Кригер, которая хотела увидеть в гостях любимую певицу.

Девочка старается вести активный образ жизни. Она ходит в комбинированную группу детсада «Ромашка», где дети-инвалиды познают мир вместе со здоровыми детьми. Девочка очень любит петь. Депутат подарила ребенку микрофон-караоке, диск с собственными песнями и диск с минусовкой трех популярных песен: «Мама», «Обдорский вальс» и «Дом мой Ямал».

- Меня до слез тронуло пожелание маленькой девочки, и надеюсь, я смогла подарить ей минуты счастья. Очень хочется, чтобы исполнялись все её мечты, жизнь была наполнена радостью и яркими красками, - призналась Елена Лаптандер.

Депутат добавила, что преклоняется перед семьями, которые так стоически принимают испытания судьбой и делают все для того, чтобы помочь ребенку справиться с заболеванием.

Напомним, Всероссийская новогодняя акция «Ёлка желаний» проводится в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной». На новогодних елках размещают игрушки с записками о мечтах детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей и ветеранов. Добрыми волшебниками стали ямальские депутаты, которые помогают исполнять самые разные пожелания ямальцев. Акция продлится до 29 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU