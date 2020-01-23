Погода на Ямале 23 января: повсеместно пройдет снег

23 Янв. 2020 2020-01-23T05:16:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 23 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 10 градусов, пасмурно. Весь день будет идти небольшой снег. Ветер восточный 4 м/с.

В Ноябрьске -12 градусов, пасмурно, снег. Ветер южный 10 м/с с порывами до 15 м/с.

В Новом Уренгое -16 градусов. Пасмурная погода, в середине дня - снег. Ветер южный 10 м/с.

В Надыме -11 градусов, пасмурно, снегопад не прекратится до самого вечера. Южный ветер 9 м/с.

В Губкинском -14 градусов, переменная облачность, в середине дня – кратковременный снег. Ветер южный 10 м/с.

В Тарко-Сале - 15 градусов, в основном пасмурно, периодически - снег. Ветер юго-восточный 7 м/с.

В Муравленко -12 градусов, пасмурно, снег. Ветер южный 9 м/с.

В Лабытнанги -11 градусов, пасмурно, весь день будет идти снег. Восточный ветер 3 м/с.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU