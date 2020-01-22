В новом микрорайоне Салехарда решено оборудовать крышное отопление

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:53:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации Салехард обсудили строительство микрорайона Обдорский. Главная тема - обеспечение теплоснабжения будущих многоэтажек.

На совещании было рассмотрено три варианта снабжения жителей теплом: центральное отопление, индивидуальные котлы в квартирах и небольшие котельные рядом с домом, либо газовая котельная на крыше каждого жилого дома. Все варианты членами комиссии были детально рассмотрены. Обсудили все минусы и плюсы каждого варианта с точки зрения безопасности, сроков строительства и стоимости.

Коллегиально было решено сделать крышное отопление. У жителей домов будет постоянное централизованное горячее водоснабжение. Не надо будет строить центральные магистральные сети, таким образом негативное воздействие на грунты будет уменьшено. Да и сроки строительства в этом случае сокращаются. Такие котельные уже установлены на домах в микрорайонах Изумрудный и Алые паруса.

- Основными критериями для нас являются сроки начала строительства и ввода жилья. Исходя из той информации, которая сегодня у нас есть, строительство центральной котельной - самый простой и традиционный вариант. Однако, исходя из сроков сдача, для нас он не приемлем. Мы не можем 3 года ждать до начала строительства и ввода жилья, - отметил Алексей Титовский.

Администрации города необходимо предусмотреть резервный источник и службу, которая будет обслуживать крышные котельные и сам микрорайон.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU