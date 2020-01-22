За счёт грантов «агростартап» на Ямале создали три оленеводческих хозяйства

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:30:32+03:00

Объёмы производства за пять лет должны вырасти почти в три раза

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В сфере оленеводства на Ямале за счёт грантов «агростартап» в 2019 году было создано три новых фермерских хозяйства. Таков результат реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» в рамках нацпроекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», пояснили в правительстве ЯНАО.

Эти хозяйства создали постоянные рабочие места, а также наняли работников по трудовым договорам. На средства грантов они уже частично закупили технику. В заготовительную кампанию ими в общей сложности произведено 5,5 тонн мяса оленя. Согласно пятилетним бизнес-планам, объёмы производства должны вырасти почти в три раза.

Как отметил заместитель директора департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Александр Земских, в этом году распределим среди соискателей пять грантов на сумму до 3 млн рублей каждый. Задача регионального проекта – до 2024 года вовлечь с помощью государственной поддержки более ста жителей округа в предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU