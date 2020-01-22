Житель Башкортостана угнал машину, чтобы покататься по Новому Уренгою

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:37:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое по горячим следам раскрыли угон автомобиля. Оказалось, что чужую машину «взял покататься» житель Башкортостана.

О пропаже автомобиля 19 января в дежурную часть заявил местный житель. Он просил привлечь к ответственности угонщика. Выяснилось, что владелец автомобиля припарковал его возле офиса, оставив при этом двигатель в работающем состоянии, а дверь незапертой.

Этим и воспользовался пьяный 28-летний гость города. Он решил покататься на автомобиле. Ранее не судимого мужчину задержали и завели на него уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Теперь ему грозит 5 лет лишения свободы. Свою вину он признает. Оформлен протокол явки с повинной, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU