Житель Башкортостана угнал машину, чтобы покататься по Новому Уренгою
В Новом Уренгое по горячим следам раскрыли угон автомобиля. Оказалось, что чужую машину «взял покататься» житель Башкортостана.
О пропаже автомобиля 19 января в дежурную часть заявил местный житель. Он просил привлечь к ответственности угонщика. Выяснилось, что владелец автомобиля припарковал его возле офиса, оставив при этом двигатель в работающем состоянии, а дверь незапертой.
Этим и воспользовался пьяный 28-летний гость города. Он решил покататься на автомобиле. Ранее не судимого мужчину задержали и завели на него уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».
Теперь ему грозит 5 лет лишения свободы. Свою вину он признает. Оформлен протокол явки с повинной, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
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ИСТОЧНИК KP.RU