22 Янв. 2020 2020-01-22T14:53:38+03:00

Ямал будет экспортировать в Германию отходы от убоя оленей Фото: yanao.ru

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Отходы от убоя северных оленей станут экспортной статьёй Ямала. В настоящее время ведутся переговоры о поставке этого сырья в Германию. Легкие, трахея и прочие непищевые продукты будут использоваться в производстве кормов для животных. Первую партию этого сырья в объёме до 40 тонн планируется поставить уже в 2020 году.

Выход на зарубежные рынки новых видов продукции – одна из ключевых задач регионального проекта «Экспорт продукции АПК», который входит в состав нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В минувшем году Ямал поставил в страны Евросоюза более 400 тонн мяса северного оленя и 11 тысяч оленьих шкур – на сумму 2,7 млн долларов США. До 2024 года Ямал должен нарастить объемы экспорта до 6,1 млн долларов США.

В 2020 году ямальские предприятия планируют поставить в Европу около 20 тысяч шкур. Объемы поставок оленины останутся на прежнем уровне – их повышение нецелесообразно, поскольку региональные производители ориентированы в первую очередь на внутренний рынок.

По мнению экспертов, высоким экспортным потенциалом обладает именно побочная продукция – шкуры и боенские отходы, которые пользуются спросом за рубежом, сообщает праивтельство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU