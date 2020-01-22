2020-01-22T14:27:47+03:00
Общество

Администрация Надымского района компенсировала девочке укус бездомной собаки

Ребенку пришлось пройти курс вакцинации и уколов от бешенства
Анна Полякова
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Администрация Надымского района компенсировала девочке укус бездомной собаки Фото: pixabay.comАдминистрация Надымского района компенсировала девочке укус бездомной собаки Фото: pixabay.com
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Администрацию Надымского района обязали раскошелиться на 10 тысяч рублей. Деньги пришлось выплатить девочке, пострадавшей от укуса бездомной собаки.

Надымская городская прокуратура провела проверку по обращению местного жителя, который пожаловался причинение вреда его малолетней дочери. Девочка пострадала не только в связи с эмоциональным стрессом, она после случившегося проходила стационарное лечение в учреждении здравоохранения. Кроме того, она была вынуждена пройти курс вакцинации и уколов от бешенства.

Надымский городской прокурор встал на защиту маленькой северянки и обратился в суд с иском о взыскании с администрации муниципального образования компенсации морального вреда в пользу ребенка.

В результате городской суд удовлетворил требования прокурора. В пользу пострадавшей взысканы денежные средства в размере 10 тысяч рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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