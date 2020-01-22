22 Янв. 2020 2020-01-22T14:00:35+03:00

Мошенник, продавший ямальцу несуществующие автозапчасти, сядет на два года Фото: Ольга Крыльцова

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Новоуренгойский суд вынес приговор мошеннику из Башкортостана. Его жертвами стали россияне из разных регионов, среди которых оказался и ямалец.

Аферист разместил в сети Интернет объявление о продаже запчастей на различные марки автомобилей, которых в действительности у него не было.

Покупатели из Нового Уренгоя мошенник убедил приобрести запасные части на общую сумму 60 тыс. рублей. Ямалей перевел деньги неизвестному на тот период продавцу, однако товар так и не получил.

Суд назначил мошеннику 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU