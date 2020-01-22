2020-01-22T13:38:52+03:00
Общество

Ямальцы вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»

Финалистов ждут 1 млн рублей и наставники
Анна Полякова
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Ямальцы вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» Фото: yanao.ruЯмальцы вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» Фото: yanao.ru
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32 ямальца примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России 2020» флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Приглашение получили 332 лидера из Уральского федерального округа. Конкурсанты встретятся в Екатеринбурге 25 и 26 января 2020 года.

Все они должны будут пройти повторное компьютерное тестирование, на котором нужно подтвердить результаты онлайн-этапа. Если конкурсант не сможет сдать ретест, то он не будет допущен к дальнейшим очным испытаниям.

В течение двух основных дней полуфинала – 25 и 26 января – конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 26 января будут подведены итоги и определены финалисты от УФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса.

- Из 3 399 участников, приглашенных в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

По итогам прошлых сезонов конкурса ряд участников от ЯНАО получили должности в правительстве региона и в муниципальных администрациях.

- В этом году полуфиналистов от нас заметно прибавилось. Многие подходят к конкурсу осознанно, готовятся к прохождению испытаний. Буду внимательно следить за успехами ямальцев, – отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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