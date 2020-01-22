22 Янв. 2020 2020-01-22T13:03:13+03:00

Пьяный водитель рассекал на снегоходе возле жилого дома в Тазовском Фото: pixabay.com

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Сотрудники тазовской Госавтоинспекции предотвратили трагические последствия. Правоохранители задержали пьяного водителя снегохода.

Вечером 18 января полицейские заметили мужчину, который совершал неуверенные маневры вблизи жилого дома. Они остановили с признаками алкогольного опьянения. 46-летнему тазовчанину предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Показания прибора подтвердили предположения автоинспекторов.

Выяснилось также, что водитель снегохода не имеет соответствующего удостоверения на право управления, поэтому был задержан до рассмотрения материала судом.

20 января ему назначили наказание в виде административного ареста сроком 10 суток. Водитель снегохода признал вину в полном объеме, сообщает УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU