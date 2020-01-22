22 Янв. 2020 2020-01-22T13:11:47+03:00

Губернатор Ямала отчитается о положении дел в регионе Фото: правительство ЯНАО

Изменить размер текста: A A

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства региона и о положении дел в округе. Свой доклад глава региона представит на внеочередном заседании Законодательного Собрания автономного округа, которое состоится 5 февраля.

Это комплексный программный документ, который выражает позицию главы региона в отношении стратегических направлений социально-экономического развития округа на ближайшую перспективу. Губернатор даст оценку ситуации в округе, подведёт итоги года и наметит перспективы на ближайший период.

В докладе прозвучит перечень конкретных мер, которые, по мнению губернатора, повысят эффективность работы регионального правительства и напрямую отразятся на качестве жизни ямальцев.

Традиционно это мероприятие пройдет в Культурно-деловом центре Салехарда. На него будут приглашены представители власти, религиозных конфессий, ветеранских, молодежных, творческих организаций и других общественных объединений, руководители предприятий, главы муниципалитетов автономного округа, журналисты.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU