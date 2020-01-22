2020-01-22T13:11:47+03:00
Общество

Губернатор Ямала отчитается о положении дел в регионе

Программный документ глава ЯНАО представит 5 февраля
Анна Полякова
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Губернатор Ямала отчитается о положении дел в регионе Фото: правительство ЯНАОГубернатор Ямала отчитается о положении дел в регионе Фото: правительство ЯНАО
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства региона и о положении дел в округе. Свой доклад глава региона представит на внеочередном заседании Законодательного Собрания автономного округа, которое состоится 5 февраля.

Это комплексный программный документ, который выражает позицию главы региона в отношении стратегических направлений социально-экономического развития округа на ближайшую перспективу. Губернатор даст оценку ситуации в округе, подведёт итоги года и наметит перспективы на ближайший период.

В докладе прозвучит перечень конкретных мер, которые, по мнению губернатора, повысят эффективность работы регионального правительства и напрямую отразятся на качестве жизни ямальцев.

Традиционно это мероприятие пройдет в Культурно-деловом центре Салехарда. На него будут приглашены представители власти, религиозных конфессий, ветеранских, молодежных, творческих организаций и других общественных объединений, руководители предприятий, главы муниципалитетов автономного округа, журналисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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