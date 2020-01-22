2020-01-22T12:09:08+03:00
Экономика

В Антарктиде запустили первую российскую сеть связи

Анна Полякова
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В Антарктиде запустили первую российскую сеть связи Фото: МТСВ Антарктиде запустили первую российскую сеть связи Фото: МТС
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МТС первым из российских мобильных операторов установил в Антарктиде базовую станцию сотовой связи. Сеть связи стандарта GSM развернута на территории российской антарктической станции "Прогресс", говорится в сообщении пресс-службы МТС в ЯНАО.

Фото: МТС

Фото: МТС

МТС запустил базовую станцию в рамках совместного проекта с Российской антарктической экспедицией. Устойчивый сигнал охватывает жилые и служебные модули станции "Прогресс", территорию аэродрома и залив, где швартуются суда. Теперь участники экспедиции могут по сотовому телефону звонить своим семьям на Большую землю, друг другу и членам научных станций других стран на территории Антарктиды. Помимо этого, сигнал сотовой связи поможет определять местоположение полярников во время проведения работ в районе станции "Прогресс", - заявили в компании.

В МТС рассказали, что новый объект связи способен работать в условиях низких температур и сильных ветров, а ключевые узлы и модули базовой станции установлены с двойным резервированием на случай выхода из строя одного из комплектов. Спутниковый канал связи для проекта предоставлен российским оператором спутниковой связи "Сатис-ТЛ-94". В МТС также уточнили, что пока станция ориентирована на регулярную работу в течение трех лет. Помимо абонентов МТС, сетью могут воспользоваться и абоненты международных операторов, с кем у компании есть роуминговые соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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