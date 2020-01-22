2020-01-22T12:04:03+03:00
Происшествия

В Ноябрьске будут судить женщину за организацию наркопритона

Она отдавала предпочтение умеющим скрывать следы преступления
Анна Полякова
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В Ноябрьске будут судить женщину за организацию наркопритона Фото: pixabay.comВ Ноябрьске будут судить женщину за организацию наркопритона Фото: pixabay.com
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В Ноябрьске ждет суда местная жительница, которая организовала притон для наркоманов. Свою квартиру она предоставляла зависимым с сентября по ноябрь 2019 года.

Как рассказали в прокуратуре ЯНАО, предприимчивая горожанка отдавала предпочтение тем, с которыми у нее сложились доверительные отношения - опытные в сфере незаконного оборота наркотиков, соблюдающим конспирацию, умеющие скрывать следы преступления. За свои услуги она получала часть наркотического средства для собственного потребления.

Уголовное дело возбудили по требованию прокуратуры после отмены незаконного процессуального решения об отказе в его возбуждении. Женщину обвиняют по статье «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств и их аналогов». Ей грозит 4 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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